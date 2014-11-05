Фрукти корисніші за фруктові соки

На думку Всесвітньої організації охорони здоров'я, і соки, і фрукти корисні однаково. Про це й сказано в її рекомендаціях. Але останні дослідження учених з університету Глазго ставлять під сумнів висновки ВООЗ. Можливо, навіть, що тепер дані рекомендації доведеться переглянути, пише orthodox.od.ua. І ось чому.

Зовсім нещодавно вчені провели дослідження, яке ставило на меті з'ясувати взаємозв'язок між ризиком загострення серцево-судинних захворювань і споживанням тих чи інших продуктів. Як з'ясувалося, надмірно велика кількість соків, як не парадоксально, здатна збільшити ризик розвитку інфаркту або діабету. Вчені настійно радять щодня випивати щонайбільше 150 мілілітрів соку. І налягти безпосередньо на фрукти. В них містяться корисні для людини харчові волокна.

А в соку або їх зовсім мало, або немає взагалі. Крім того, в одному фрукті менше цукру, ніж в склянці соку. Наводиться навіть таке порівняння. За кількістю вмісту цукру (26 грамів) і кілокалорій (110) яблучний сік у кількості 250 мілілітрів наздожене шкідливу для здоров'я газовану колу. Тому вибір за вами: прислухатися до рекомендацій ВООЗ, поки ще чинних, або до порад фахівців з Глазго, які нещодавно опублікували результати своїх досліджень.