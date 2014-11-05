Спалах лихоманки Ебола в Африці можна ліквідувати за 6-9 місяців - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає, що спалах вірусу Ебола в Африці вдасться ліквідувати за шість-дев'ять місяців, заявила директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Сюзанна Якаб (Zsuzsanna Jakab), передає РИА Новости.

"Є деякі позитивні знаки того, що наслідки прийнятих поки заходів, наприклад, у Ліберії, показують деяке зниження (поширення вірусу), але це треба сприймати обережно. Спалах (вірусу) як і раніше випереджає відповідь. Наш керівник операції, який провів останні 48 годин в епіцентрі епідемії, як і раніше вважає, що спалах можна перемогти - і це дуже хороша новина - протягом найближчих шести-дев'яти місяців", - сказала Якаб на слуханнях у Європарламенті.

Читайте такожДля боротьби з лихоманкою Ебола Китай відправить в Африку елітний підрозділ військових

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, число загиблих від лихоманки Ебола в світі могло перевищити 5 тисяч осіб з 13 703 випадків зараження. Найбільше число жертв зафіксоване в трьох західноафриканських країнах: Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне. Раніше ВООЗ заявила про припинення епідемії лихоманки Ебола в Нігерії та Сенегалі.Організація також зазначила, що поширення вірусу Ебола в Ліберії поступово сповільнюється.