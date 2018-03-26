У Польщі пройшли демонстрації проти закону про аборти

На вулиці польських міст вийшли демонстранти: одні виступали проти нового законопроекту про аборти, інші - на його підтримку.

Днями в деяких містах Польщі пройшли демонстрації проти посилення закону про аборти під назвою «Чорний протест».

Як передає Радіо Польща, одночасно проходили молитовні акції під девізом «Біла п'ятниця» як відповідь на «Чорний протест».

Головна демонстрація противників повної заборони абортів була організована у Варшаві. Її учасники, одягнені в чорне, зібралися перед будівлею Сейму. Марші пройшли також в інших містах, зокрема, у Вроцлаві, Катовіце, Познані та Щецині.

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Паралельно з протестами проходила молитовна акція «Біла п'ятниця», організована на захист життя із самого зачаття. Мета акції - забезпечити духовну підтримку матерям, які чекають дитину, і сприяти діям pro-life. Її організатори закликали учасників одягнутися в біле.

Як відомо, 19 березня в польському Сеймі більше трьох годин тривала дискусія навколо цивільного законопроекту «Зупини аборт». Документ передбачає введення заборони на переривання вагітності у разі порушення розвитку плоду, яке не піддається лікуванню. Це головна причина, через яку на сьогодні відбуваються легальні аборти в Польщі. Цивільний законопроект підтримали 830 тис. осіб.

Депутати від опозиції назвали законопроект жорстоким, що примушує жінок народжувати смертельно хворих дітей. У свою чергу, представники правлячого табору вважають, що будь-який аборт - це злочин. Законопроект був переданий на подальший розгляд в сеймову Комісію соціальної політики та сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, торік Сейм Польщі остаточно відхилив законопроект про повну заборону абортів, який подала правляча партія PiS. Голосування супроводжувалося протестами по всій Польщі.