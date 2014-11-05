Плоди інжиру допоможуть вилікувати кашель

Плоди інжиру здавна застосовують як засіб від кашлю, захворювань горла. М'якоть плодів має хорошу потогінну, жарознижувальну дію. В інжирі до того ж багато заліза, пише liza.ua. Його рекомендують людям, що страждають залізодефіцитною анемією, і дітям. І нарешті, цей просто дуже смачний фрукт можна вживати для боротьби з запорами і їх профілактики. Правда, діабетикам не варто захоплюватися - він занадто солодкий.

Щоб приготувати інжир з молоком від кашлю, візьми молоко жирністю не менше 3,2 % або домашнє. Чим більш жирним буде молоко, тим краще. Жир пом'якшить гортань. Інжир для даного рецепта підійде як сушений, так і свіжий. Однак сушений легше знайти в будь-який час року.

Налийте молоко в емальовану каструлю, нагрівайте його на повільному вогні. Плоди інжиру спочатку добре вимий, потім поклади в гаряче молоко (один плід на 1,5 склянки), доведи до кипіння. Вари 30 хвилин під закритою кришкою. У результаті приблизно 1/3 молока випарується, і ти отримаєш одну склянку засобу від кашлю.

Після цього каструлю вкутай газетою і накрий подушкою. Коли засіб повністю охолоне, виллєш його в скляну ємність, що щільно закривається капроновою кришкою.

Цей засіб використовують для дітей і дорослих. Максимальна концентрація корисних речовин в напої досягається через 2-3 години після того, як він повністю охолоне.