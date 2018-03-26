Чим шкодить вживання смаженого м'яса: результати нового дослідження

Під впливом високих температур з м'яса можуть виділятися хімічні речовини, що провокують розвиток стійкості до інсуліну, окисного стресу і запалення.

Американські медики виявили ще одну загрозу, яку несе часте вживання смаженого м'яса.

Співробітники Гарвардського університету виміряли артеріальний тиск у понад 103 тисяч людей. Також дослідники дізналися, як добровольці готували їжу. Всі учасники регулярно вживали яловичину, птицю або рибу. З'ясувалося, що люди, які надавали перевагу м'ясу, приготованому на відкритому вогні, грилі або було сильно засмажене на пательні, страждали від гіпертонії на 15% частіше, пише Zee News.

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У добровольців, які з'їдали понад 15 порцій смаженого м'яса на місяць, ризик гіпертонії був на 17% вищим, ніж в учасників, що вживали смажене м'ясо близько 4-х разів на місяць.

На думку дослідників, це може бути пов'язано з особливими хімічними сполуками - гетероциклічними ароматичними амінами. Вони з'являються в м'ясі під впливом високих температур і підвищують артеріальний тиск.