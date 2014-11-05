Помідори допоможуть зберегти молодість

Помідори здатні не просто підтримувати молодість шкіри, а й оберігати її від ультрафіолетового випромінювання. До цього висновку прийшли вчені Великобританського Університету Ньюкасла, пише comments.ua з посиланням на «GlobalScience.ru».

Томати вважаються високоефективним захистом від вікових змін шкіри і пошкоджень, які викликані з сонцем. Дослідження показали, що використання томат-пасти має унікальний омолоджуючий ефект.

Як з'ясували вчені, жінки, які активно вживають томати, мали з часом підвищений захист шкіри від вікових змін. Простежити це можна було за рівнем пошкодження ДНК і почервоніння шкіри і внаслідок дії ультрафіолетових сонячних променів. Дослідники порівнювали шкіру двадцяти жінок, 50% з яких щодня отримувала по 55 г (п'ять столових ложок) звичайної томатної пасти і по 10 г оливкової олії, інші 50% отримували тільки олію.

У «томатній» групі спостерігалося істотне поліпшення здатностей шкіри протистояти сонячному випромінюванню. Також було відзначено, що в середньому, рівень почервоніння шкіри знижений на 33% поряд з групою, яка не вживала томати.

Основним помідорним інгредієнтом, який забезпечує таку дію, є лікопін (пігмент). Завдяки цьому пігменту у овочів є характерний червоний колір. Підвищена концентрація лікопіну зустрічається в приготовлених або консервованих (перероблених) помідорах. Тому можна сміливо включати в раціон харчування томатні соки, супи, пасту і кетчуп.