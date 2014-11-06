IQ передається у спадок

Американські учені з Університету штату Флорида стверджують, що геніями не стають - ними народжуються, пише charter97.org.

Ряд вчених з Університету штату Флорида провели дослідження, щоб встановити, що рівень IQ закладається ще на генетичному рівні. У цьому експерименті взяли участь сім'ї, які виховують двох однакових за віком дітей - одна дитина прийомна, друга - рідна. Протягом певного життєвого етапу ці діти пройшли три словникових тести з картинками - спочатку в школі, потім в 18 років, а потім у 26 років. По закінченню досліджень вчені встановили, що ступінь IQ не кровних братів і сестер, які живуть в одній родині, абсолютно відрізняється.

Таким чином, фахівці прийшли до висновку, що інтелект не розвивається під час виховання, а передається при народженні у спадок. Тому у батьків з високим рівнем IQ народити на світ дитину-генія набагато більше шансів, заявляють американські фахівці.