Понад третину недоношених дітей мають рухові порушення - вчені

Кількість дітей з дуже низькою вагою, яким вдалося дожити до 8 років, зросла.

Понад третину недоношених дітей мають рухові порушення.

Учені з Дитячого дослідницького інституту Мердока і Університету Мельбурна проаналізували дані майже 1200 дітей, які народилися до 28 тижня вагітності та, які мали масу тіла менше 1000 грамів, за 1991-1992, 1997 та 2005 роки. Дослідники з'ясували, що понад третину дітей з низькою вагою мали дитячий церебральний параліч (ДЦП) або інші рухові порушення, пише The Deccan Chronicle.

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За словами науковців, кількість дітей з критично низькою вагою, яким вдалося дожити до 8 років, зросла з 54% на початку дослідження до 64% в кінці завдяки прогресу в медицині, але поширеність рухових порушень також зросла.

На початку дослідження до 8 років ДЦП та інші рухові порушення мали 23% дітей, що народилися набагато раніше терміну та важили менше 1000 грамів, а в кінці - 37%.

У групі порівняння рухові порушення теж почали спостерігатися частіше. Вони були у 2% дітей з цієї групи на початку дослідження і у 7% в кінці. Отже, зростання поширеності рухових порушень не є наслідком підвищення виживання недоношених дітей.