Нове у медичній діагностиці: зондування замінить електрокардіограма шлунка

Відстежувати патологічні ритми шлункової активності і давати персоналізовані діагнози можна буде за допомогою портативного монітора.

На зміну болісній процедурі зондування шлунково-кишкового тракту прийде електрокардіограма.

Учені Каліфорнійського університету в Сан-Дієго знайшли альтернативу інвазивній процедурі, пише Еurekalert!.

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Відстежувати патологічні ритми шлункової активності і, відповідно, давати більш точні, швидкі і персоналізовані діагнози можна за допомогою портативного монітора.

Він являє собою коробочку, до якої підключено 10 невеличких електродів, що застосовуються для реєстрації кардіограми. Інформація, що надходить 24 години на добу з цих датчиків, збільшує ймовірність «захоплення» аномальних подій.

«Це допоможе нам визначити, чи правильно шлунок функціонує під час їжі і, що найголовніше, коли пацієнти відчувають такі симптоми, як нудота та біль у животі», - пишуть автори дослідження.

Новий пристрій було протестовано на 11 дітей і показало точність і достовірність результатів, що перевищує традиційний метод реєстрації активності ШКТ з використанням трансназальних катетерів.

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У майбутньому цей винахід допоможе пацієнтам, які страждають на діабет і хворобу Паркінсона, а також літнім людям та вагітним жінкам, яким також притаманні проблеми із травленням.