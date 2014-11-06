Безпека застосування протисудомних засобів при вагітності вивчена недостатньо

Відомо, що прийом деяких протисудомних препаратів може викликати порушення розвитку плоду, проте більшість жінок не може відмовитися від прийому цих ліків для запобігання нападів при настанні вагітності.

Дослідники вивчили дані про безпеку застосування протиепілептичних препаратів, отримані в 28 роботах. Були проаналізовані проспективні когортні контрольовані дослідження, когортні дослідження зареєстрованих вагітностей і рандомізовані контрольовані дослідження. Для оцінки загальних когнітивних здібностей у школярів визначався коефіцієнт інтелекту (intelligence quotient, IQ), у дошкільнят - коефіцієнт розвитку (developmental quotient, DQ). Підрахунок цих коефіцієнтів проводився в трьох групах: жінки з епілепсію, які приймали під час вагітності протиепілептичні препарати, жінки з епілепсією, які не брали ніяких медикаментів, і жінки, що не страждають епілепсією.

Було показано, що прийом карбамазепіну не чинив впливу на когнітивні здібності дітей старшого віку, однак стосовно дітей дошкільного віку були отримані суперечливі дані, що пов'язана, найімовірніше, з випадковими варіаціями в окремих дослідженнях.

Найнижчі показники IQ і DQ мали діти і молодшого, і старшого віку, чиї матері приймали вальпроат натрію, що вищою була доза препарату, то нижчими були IQ та DQ.

Відмінностей у розвитку дітей, чиї матері приймали карбамазепін, ламотриджин або фенітоїн виявлено не було. Робіт, присвячених безпеці нових протисудомних препаратів, як ламотриджин, леветирацетам і топірамат було проведено дуже мало.

Автори роботи вважають, що наявних даних недостатньо для вибору оптимальної тактики протисудомної терапії при вагітності, і необхідно проведення подальших досліджень.

remedium.ru