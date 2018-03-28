Дієти уповільнюють метаболізм і призводять до набору зайвої маси тіла - медики

Обмеження калорійності раціону призводить до набору зайвої маси тіла, позаяк нездорова їжа стає привабливішою.

Учені з Університету Гельсінкі попереджають, що дієти уповільнюють метаболізм і призводять до набору зайвої маси тіла.

Істотне обмеження калорійності раціону порушує метаболізм і провокує переїдання. За словами дієтологів, щоб підтримувати вагу в нормі, потрібно харчуватися регулярно, пише The Daily Mail.

У дослідженні взяли участь більше 4900 молодих чоловіків і жінок. Добровольці відповіли на питання про вагу і факторах, що впливали на його зміну, коли їм було 24 і 34 роки.

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Дієтологи виявили, що більшість учасників за 10 років набрали вагу. Всього 7,5% жінок і 3,8% чоловіків схудли. Щорічна надбавка у вазі становила близько одного кілограма у жінок і кілограм у чоловіків.

Ключовим фактором, що допомагали учасникам довго підтримувати вагу в нормі, виявилася не дієта, а регулярне харчування. Обмеження калорійності раціону тягне за собою набір ваги, так як нездорова їжа стає привабливішою. Також пропуск прийомів їжі збільшує ризик розвитку діабету 2-го типу.