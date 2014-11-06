ВООЗ рекомендує спростити доступ до налоксону

Одним з ключових методів досягнення цієї мети фахівці називають збільшення доступності налоксону.

У документі підкреслюється, що щорічно від передозування помирає близько 69 тис. чоловік. Причому це є найпоширенішою причиною смерті наркоманів після ВІЛ/СНІД. За словами експертів, протягом кількох останніх років смертність від передозування зросла, що може бути частково пов'язане з поширенням рецептурних опіоїдних аналгетиків: у 2010 році тільки на території США померло понад 16,5 тис. осіб від передозування опіодними лікарськими препаратами.

На сьогодні найефективнішим антидотом при передозуванні опіоідами визнаний налоксон, проте в більшості країн препарат можуть застосовувати лише співробітники швидкої допомоги і персонал лікарень, що ускладнює отримання негайної допомоги людьми, що використовують наркотичні речовини.

Зокрема ВООЗ настійно рекомендує урядам розробити програми по розширенню доступу до налоксону людям, які можуть стати свідками передозування опіоідами, а також щодо проведення інструктажів з надання першої медичної допомоги при ознаках передозування.

Як показали дослідження, використання налоксону непрофесіоналами для надання допомоги наркоманам може бути економічно обґрунтованим. Так, роздача препарату наркозалежним в Росії дозволить заощадити 94 долара в перерахунку на доданий рік життя з поправкою на якість (QALY), причому ця цифра може бути вище, особливо якщо враховувати всі суспільні витрати, пов'язані з вживанням героїну.

Всесвітня організація охорони здоров'я