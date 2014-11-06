Вчені зі Швейцарії знайшли заміну антибіотикам

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Biotechnology.

Хоча пеніцилін використовують вже майже протягом 90 років, антибіотики донині залишаються "золотим" стандартом в лікуванні бактеріальних інфекцій. Тим не менш, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) неодноразово попереджала про зростання видів бактерій, стійких до дії антибіотиків. Якщо антибіотики не зможуть більше пригнічувати ріст і розмноження патогенних бактерій, навіть пневмонія зможе привести до летального результату.

Тепер вчені розробили наночастинки на основі ліпідів - так звані "ліпосоми", які за своєю будовою нагадують мембрану клітини-господаря. Ці наночастинки діють в якості приманки для бактеріальних токсинів, в результаті чого можуть їх придушувати і нейтралізувати. Без токсинів мікроорганізми виявляються беззахисними перед клітинами імунної системи організму і можуть бути легко знищені ними.

Завдяки лікуванню експериментальними частками миші, у яких розвинувся сепсис, вижили без додаткової антибіотикотерапії. Тепер дослідники розраховують, що за допомогою цих наночастинок вдасться замінити антибіотики в лікуванні пацієнтів. "Ми створили непереборну приманку для бактеріальних токсинів. Ліпосоми притягують їх, і після їх з'єднання бактерії можуть бути легко знищені без шкоди для клітин організму-господаря", - зазначили автори.

Medportal.ru