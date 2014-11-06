Ліпосакція знижує ризик цукрового діабету на 80%
12:28, 06 листопада 2014Зарубіжні новини
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Пацієнти з надлишковою масою тіла можуть знизити ризик захворювання на цукровий діабет другого типу на 80%, якщо зважаться на ліпосакцію
Як повідомляють фахівці Королівського коледжу в Лондоні, ті, хто пройшов через ліпосакцію або шлункове шунтування, виявилися помітно менш схильні до діабету.
У дослідженні, описаному в журналі Lancet Diabetes and Endocrinology, взяли участь більше 4 тисяч осіб.
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Як відзначають дослідники, їх висновок дійсний для людей будь-якого віку і статі.
Цукровий діабет другого типу становить до 90% усіх випадків діабету і, як правило, спостерігається у людей старше 40 років зі схильністю до повноти.
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