Ліпосакція знижує ризик цукрового діабету на 80%

Як повідомляють фахівці Королівського коледжу в Лондоні, ті, хто пройшов через ліпосакцію або шлункове шунтування, виявилися помітно менш схильні до діабету.

У дослідженні, описаному в журналі Lancet Diabetes and Endocrinology, взяли участь більше 4 тисяч осіб.

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Як відзначають дослідники, їх висновок дійсний для людей будь-якого віку і статі.

Цукровий діабет другого типу становить до 90% усіх випадків діабету і, як правило, спостерігається у людей старше 40 років зі схильністю до повноти.

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