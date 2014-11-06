ВООЗ переглянула дані щодо смертності від лихоманки Ебола

Для порівняння: раніше ВООЗ повідомляла про майже 5 тис. померлих з 13,5 тис. інфікованих.

ВООЗ інформує, що перегляд даних був пов'язаний зі зміною джерела інформації. Раніше фахівці організації використовували дані міністерств охорони здоров'я й інформацію з пацієнтських баз даних, а тепер всі відомості беруться з доповідей країн.

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Також міжнародна організація повідомила про стабілізацію ситуації з епідемією лихоманки Ебола в Гвінеї і про зниження кількості нових хворих у Ліберії. Тим не менше, відзначають експерти, в Сьєрра-Леоне захворюваність на геморагічну лихоманку продовжує зростати.

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Як підкреслюють фахівці ВООЗ, у Західній Африці почали спостерігатися перші ознаки ефективності вжитих заходів щодо боротьби з лихоманкою, однак варто враховувати, що епідемія все ще не взята під контроль.

remedium.ru