Заняття музикою корисні для роботи мозку дітей - дослідження

Діти, які займаються музикою, краще справляються з тестами когнітивними

Заняття музикою корисні для роботи мозку дітей.

У новому дослідженні, проведеному співробітниками Амстердамського вільного університету, взяли участь 147 учнів декількох шкіл, повідомляє The Deccan Chronicle. Навчальні програми в школах були стандартними. Деякі діти відвідували додаткові заняття музикою та образотворчим мистецтвом.

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Через 2,5 року фахівці оцінили успішність і когнітивні функції дітей, такі як пам'ять і здатність до планування. Дослідження показало, що діти, що ходили на додаткові заняття музикою, краще справлялися з когнітивними тестами порівняно з тими, хто на такі заняття не ходив. Крім того, успішність у цих дітей була вищою.

За словами фахівців, заняття музикою розвивають здатність міркувати, навички планування, організації і вирішення завдань. Завдяки цьому підвищується успішність. Додаткові заняття образотворчим мистецтвом позитивно впливали на візуальну і просторову короткочасну пам'ять дітей.