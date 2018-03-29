Кесарів розтин зумовлює значні проблеми зі здоров'ям новонароджених - вчені

Стимуляція пологів збільшувала ризик проблем з годуванням.

Кесарів розтин призводить до значних проблем зі здоров'ям новонароджених.

Учені з Австралії, Нідерландів, Ірландії та Великої Британії проаналізували дані майже 500 тисяч жінок і їх дітей, пише The Daily Mail. Жінки були здорові, не палили, не вживали наркотики. Їх вік коливався від 20 до 35 років. Всі учасниці народили дітей з середньою масою тіла між 37 і 41 тижнями вагітності.

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88% жінок отримували будь-який знеболюючий засіб під час пологів. У 43% пологи викликали. 11% робили кесарів розтин. 38% народили природним шляхом без втручання. Фахівці виявили, що діти жінок, яким робили кесарів розтин або проводили стимуляцію пологів, частіше мали проблеми зі здоров'ям, включаючи метаболічні розлади, екзему та респіраторні інфекції.

Діти учасниць, у яких викликали пологи, втричі частіше страждали на жовтяницю. Крім того, стимуляція пологів збільшувала ризик проблем з годуванням. У дітей, народжених за допомогою кесаревого розтину, нерідко розвивалася гіпотермія у перші 30 днів після народження. Також у них в 2,5 рази частіше в майбутньому виникали метаболічні порушення, такі як ожиріння і діабет.