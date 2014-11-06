Людина товстішає не від калорійної їжі

Надлишкові калорії не впливають на зайву вагу у людей, пише pinu.com.ua. Причина проблем з вагою - в малорухливому способі життя. Зростає кількість людей, які ніколи не займалися фізичними вправами (у жінок за 20 років він підвищився на 32,6%, у чоловіків на 32,1%). Також, вчені відзначили і зростання абдомінального ожиріння («пивного живота»).

Надлишкові калорії не впливають на зайву вагу у людей.

Такого висновку дійшли вчені після підбиття підсумків 20-річного дослідження здоров'я і харчування американців, пише The American Journal of Medicine.

Дослідники не виявили взаємозв'язку між зайвою вагою і споживанням жирів, білків і вуглеводів, а також кількістю потрапляючих в організм калорій. Цей показник за минулі 20 років не змінився, пише видання.

А ось малорухливий спосіб життя і нелюбов до фізкультури, на думку американських фахівців, безпосередньо впливає на збільшення жирової маси тіла.

Згідно з отриманими даними, кількість жінок, які ніколи не займалися фізичними вправами, виросла більш ніж удвічі: з 19,1 відсотка (1994 рік) до 51,7 відсотка (2010 рік).

При цьому даний показник найбільше «підскочив» у жінок від 18 до 40 років. Кількість чоловіків виросло вчетверо: з 11,4 відсотка до 43,5 відсотків.

Крім того, вчені відзначили і зростання абдомінального ожиріння («пивного живота»). Ожиріння подібного типу фіксується, коли об'єм талії у чоловіків перевищує 102 сантиметри, у жінок - 88 сантиметрів.

З'ясувалося, що з кожним роком охоплення талії у жителів США збільшується в середньому на 0,3 відсотка.