Іграшки для купання небезпечні для здоров'я дітей - дослідження

Грибкові нарости були виявлені на 60% іграшок.

Результати досліджень швейцарських і американських учених виявили, що іграшки для купання у ванні, зокрема гумові каченята та інші, небезпечні для здоров'я дітей.

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Фахівці провели експеримент з новими і вже використаними іграшками для ванни, повідомляє Medical Xpress.

Протягом 11 тижнів половина іграшок пролежала в чистій воді, а решта - в брудній. Після цього іграшки розрізали і уважно вивчили. Виявилося, на кожному квадратному сантиметрі внутрішньої поверхні іграшок оселилося від 5 до 75 мільйонів мікроорганізмів.

Грибкові нарости були виявлені на 60% іграшок, якими гралися діти, і на всіх нових іграшках, які лежали в брудній воді. На 80% іграшок дослідники знайшли потенційно небезпечні бактерії, включаючи легіонели і синьогнійні палички.

Учені зазначають, що незачна кількість бактерій допомагає зміцнити імунну систему дітей, але деякі мікроорганізми можуть викликати важкі інфекційні захворювання.