Сильне потрясіння, перенесене жінкою під час вагітності, може позначитися на роботі мозку дитини.

Медики попереджають, що стрес у вагітної жінки дуже шкодить дитині.

Сильне потрясіння, перенесене жінкою під час вагітності, може позначитися на роботі мозку дитини: ефективність роботи нейронних ланцюгів, що безпосередньо пов'язане з розумовими процесами, пише Еurekalert.

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Учені з університету Уейна представили на 25-й зустрічі Товариства когнітивної нейронауки в Бостоні результати ембріональної візуалізації головного мозку у 47 людських плодів на терміні між 30-й і 37-м тижнями вагітності.

Дослідники спеціально відбирали матерів з малозабезпечених і неблагополучних сімей, і, які відчували депресію, занепокоєння або стрес. Відповідно до МРТ-знімкамків головного мозку, у їхніх ще не народжених малюків спостерігалося зменшення ефективності роботи нейронних ланцюгів, особливо в ділянці мозочка.

Учені припускають, що ця сфера виявилася найбільш вразливою у зв'язку з дуже високою щільністю глюкокортикоїдних рецепторів, які беруть участь в стресових реакціях.

«Це перше переконливий доказ прямого впливу материнського стресу на розвиток мозку плоду», - підкреслюють автори дослідження.