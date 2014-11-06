Вакцину проти вірусу Еболи почнуть випробовувати на добровольцях

17:32, 06 листопада 2014
Зарубіжні новини
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Перші випробування на людях канадської вакцини проти смертельного вірусу Ебола почнуться в Женеві 10 листопада

REUTERS

Як повідомляється на сайті Університетського госпіталю Женеви (HUG), раніше цей медзаклад отримав відповідні дозволи комісій з етики кантону Женева і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), а також швейцарського агентства з авторизації лікарських засобів Swissmedic. У перших випробуваннях візьмуть участь 115 добровольців, потім до них приєднаються 40 добровольців у Німеччині, 60 в Габоні і 40 в Кенії.

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Раніше Канада надала ВООЗ 800 доз препарату VSV-ZEBOV на рекомбінантному вірусі везикулярного стоматиту, повідомляє Росбалт.

Тестування другої з найбільш перспективних вакцин - cAd3-ZEBOV (на аденовірусі шимпанзе), розпочалися в Лозанні в минулу п'ятницю. Перші результати випробувань ВООЗ повинні отримати до грудня.

За останніми даними ВООЗ, жервами Еболи стали 4951 осіб, загальна кількість заражених 13567 людей.

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