Учені виявили нову корисну властивість кави

Учені пов'язують позитивний ефект кави з її антиоксидантними і протизапальними властивостями.

Бразильські вчені виявили нову корисну властивість кави

Дослідження довело, що три чашки кави на день зміцнює серцево-судинну систему, пише UPI.com.

Читайте такожСкільки можна пити каву, щоб не зашкодити здоров'ю: поради медиків

Співробітники Університету Сан-Паулу запросили взяти участь у дослідженні 4400 осіб у віці від 35 до 74 років. Рівень фізичної активності приблизно у 80% добровольців був низьким. Дві третини учасників мали надлишкову вагу або ожиріння. Протягом дослідження фахівці спостерігали за харчуванням і станом судин добровольців.

Близько 30% учасників курили колись, а 16% так і не покинули палити. Більше половини добровольців пили каву не менше 2 разів на день, а 12% вживали цей напій мінімум 3 рази за день.

У людей, які п'ють 3 чашки кави на день, стан судин виявився набагато краще, ніж у інших. Однак це не стосувалося учасників, які курили в минулому чи в сьогоденні.

Учені пов'язують позитивний ефект кави з його антиоксидантними і протизапальними властивостями.