Чим корисні перепелині яйця: коментар дієтолога

12:55, 30 березня 2018
Зарубіжні новини
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pixabay.com

Перепелині яйця перевершують курячі за кількістю білка та вітаміну В12. Саме тому яйця корисні вегетаріанцям, які відмовилися від м'яса, але вживають яйця і молочні продукти.

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За словами дієтологів, у перепелиних яйцях рекордно багато вітамінів A, B1, B2. Крім того, вони містять цинк, магній, калій, фосфор, марганець, велика кількість заліза. В 100 г продукту міститься 168 ккал, 13,1 г білка, 12 г жирів. Вага одного перепелиного яйця 10-12 р.

Саме тому перепелині яйця корисні при значних фізичних навантаженнях і як компонент дієт для зниження ваги – ви можете з'їдати 1-2 яйця, і не «перебирати» калорій, але отримати вітаміни і мінеральні речовини.

Корисні властивості перепелиних яєць визнані і медициною, регулярне вживання яєць може полегшити перебіг деяких неврозів і психосоматозів, в тому числі і бронхіальної астми. Перепелине яйце містить менше холестерину, ніж куряче, тому його рекомендують навіть «сердечникам» старшого покоління (при обмеженні в дієті інших продуктів, багатих холестерином).

Протеїн, здорові жири і фолієва кислота допомагають підтримати гормональний фон жінки. Під час вагітності радять з'їдати 2-3 яйця кожен день.

В Японії кожен школяр на обід отримує 2 перепелиних яйця. Вітамінно-білково-мінеральний комплекс допомагає активізувати роботу мозку, і дитина більше запам'ятовує в школі. Дошкільнику буде достатньо 1-2 штук в день, школяру – 2-3.

У середньому в добу можна приймати 1-4 яйця, дітям слід давати мінімальну дозу. Вживати яйця в лікувальних цілях треба систематично, без перерв протягом 3-4 місяців.

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Однак треба пам'ятати, що в яйцях перепелів, як і у інших домашніх птахів, може бути Salmonella enteritidis (S. enteritidis — один з основних збудників, що викликають важке протягом харчових токсикоінфекцій у людини).

Щоб приготувати корисні салати з перепелиними яйцями потрібно опустити їх в киплячу воду і варити 1-2 хвилини для приготування некруто і 5 хвилин для отримання крутого яйця.

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Теги: #яйця#здорове харчування