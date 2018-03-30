Чим корисні перепелині яйця: коментар дієтолога

В Японії кожен школяр на обід отримує 2 перепелиних яйця.

Дієтологи зазначають, що перепелині яйця містять більше біологічно активних речовин, ніж яйця інших видів сільськогосподарської птиці.

Перепелині яйця перевершують курячі за кількістю білка та вітаміну В12. Саме тому яйця корисні вегетаріанцям, які відмовилися від м'яса, але вживають яйця і молочні продукти.

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За словами дієтологів, у перепелиних яйцях рекордно багато вітамінів A, B1, B2. Крім того, вони містять цинк, магній, калій, фосфор, марганець, велика кількість заліза. В 100 г продукту міститься 168 ккал, 13,1 г білка, 12 г жирів. Вага одного перепелиного яйця 10-12 р.

Саме тому перепелині яйця корисні при значних фізичних навантаженнях і як компонент дієт для зниження ваги – ви можете з'їдати 1-2 яйця, і не «перебирати» калорій, але отримати вітаміни і мінеральні речовини.

Корисні властивості перепелиних яєць визнані і медициною, регулярне вживання яєць може полегшити перебіг деяких неврозів і психосоматозів, в тому числі і бронхіальної астми. Перепелине яйце містить менше холестерину, ніж куряче, тому його рекомендують навіть «сердечникам» старшого покоління (при обмеженні в дієті інших продуктів, багатих холестерином).

Протеїн, здорові жири і фолієва кислота допомагають підтримати гормональний фон жінки. Під час вагітності радять з'їдати 2-3 яйця кожен день.

В Японії кожен школяр на обід отримує 2 перепелиних яйця. Вітамінно-білково-мінеральний комплекс допомагає активізувати роботу мозку, і дитина більше запам'ятовує в школі. Дошкільнику буде достатньо 1-2 штук в день, школяру – 2-3.

У середньому в добу можна приймати 1-4 яйця, дітям слід давати мінімальну дозу. Вживати яйця в лікувальних цілях треба систематично, без перерв протягом 3-4 місяців.

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Однак треба пам'ятати, що в яйцях перепелів, як і у інших домашніх птахів, може бути Salmonella enteritidis (S. enteritidis — один з основних збудників, що викликають важке протягом харчових токсикоінфекцій у людини).

Щоб приготувати корисні салати з перепелиними яйцями потрібно опустити їх в киплячу воду і варити 1-2 хвилини для приготування некруто і 5 хвилин для отримання крутого яйця.