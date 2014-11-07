Часте відвідування соцмереж руйнує особисте життя

Постійна прихильність до смартфонів і планшетів як до інструментів для моніторингу соціальних мереж призводить до того, що люди не звертають уваги на своїх партнерів і забувають, що таке романтичні стосунки, пише viknaodessa.od.ua.

Це може спровокувати розрив відносин, а також зраду з боку партнера, вважають британські дослідники з Оксфордського університету. Вчені спостерігали за 24 тис. подружніх пар. Виявилося, існує тісний зв'язок між використанням соцмереж і якістю сімейних відносин.

Чим більше партнери приділяли уваги відстеженню подій у житті інших людей, тим гірше відчували себе у власних стосунках, часто зазнавали розчарування і презирства. В іншому дослідженні, проведеному в університеті Міссурі, взяли участь сотні користувачів Facebook, причому у віці від 18 до 82 років. Серед іншого встановлено, що використання смартфонів після півночі негативно впливає на інтимні стосунки.