Здорова дієта не виправить шкоди, заподіяної фаст-фудом

Давно відомо: функції імунної системи безпосередньо залежать від способу життя і харчування. Вчені досліджували дві групи мишей, схильних до підвищення рівня холестерину і розвитку атеросклерозу. Першу групу гризунів годували продуктами з високим вмістом жирів і холестерину, а другу - здоровою їжею. Через довгий час дослідники пересадили мишам зі схожим генетичним фоном кістковий мозок гризунів, які харчувалися шкідливою їжею. Миші, яким пересадили кістковий мозок, продовжили їсти здорову їжу протягом кількох місяців, а потім вчені їх оглянули, пише meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

У мишей, які отримали кістковий мозок від гризунів, яких годували їжею з високим вмістом жирів, змінився процес метилування ДНК (модифікації молекули ДНК, яка не зачіпає її будови). Крім того, у них ослабла імунна система і виник атеросклероз. Навіть після успішного лікування атеросклерозу, зниження рівня холестерину в крові і зміни харчування наслідки нездорового способу життя, як і раніше, негативно позначалися на функції імунної системи. Багато в чому це обумовлено тим, що шкідливі звички змінюють процес експресії генів.