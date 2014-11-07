10 незвичайних продуктів, які заряджають енергією

Що ви зазвичай робите, коли відчуваєте себе втомленим? Більшість з нас йдуть на кухню заварювати чергову чашку кави. І хоча кофеїн дійсно надає короткочасний сплеск енергії, за ним іде виснаження, яке забере у вас останні сили, пише marketium.ru.

Виявляється, заряд бадьорості можна отримати і без кави. Нижче ви знайдете список з 10 продуктів, які піднімуть вам настрій і зроблять вас продуктивнішими.

Мигдаль

Мигдаль - багате джерело вітаміну Е і магнію, які допоможуть вам залишатися енергійними протягом всього дня.

Шоколад (чорний)

Незважаючи на те, що шоколад містить кофеїн, він не дає такий сплеск енергії, як кава. Замість цього він додасть вам життєвих сил і допоможе сконцентруватися.

Гранат

Містить: вітаміни А, В, С, Е, Р, кальцій, магній, калій, марганець, кобальт. Користь: наповнює енергією, підвищує опірність різним інфекціям, збуджує апетит. Норма в день: 1 склянка гранатного соку або з'їсти половинку граната.

Червоний перець

Гострі приправи прискорюють метаболізм і покращують травлення, надаючи вам таким чином енергії.

Грецький йогурт

Цей продукт - просто джерело протеїнів, однак, на відміну від звичайних йогуртів, містить набагато менше лактози і вуглеводів.

Попкорн

В попкорні міститься багато клітковини і вуглеводів, тому він вважається одним із кращих "енергетиків" для дітей.

Шпинат

Ви пам'ятаєте морячка Папая, який їв шпинат, щоб стати сильнішим? Так от, шпинат дійсно додає сил завдяки високому вмісту заліза.

Цільнозерновий хліб

Сніданок з цільнозерновим хлібом дасть вам заряд бадьорості, якого вистачить на цілий день.

Чорниця

Ці ягоди - відмінне джерело антиоксидантів, які сприяють продуктивній роботі мозку.

Пророщена пшениця

Містить вітаміни Е, групи В, залізо, кальцій, фосфор, магній. Користь: джерело енергії, допомагає виробляти лецитин, який живить нервову систему. Норма в день: 100 г, можна додавати паростки пророщеної пшениці в салати.