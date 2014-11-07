В Росії більш як 30 школярів захворіли після проб Манту
12:51, 07 листопада 2014Зарубіжні новини
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Учням ввели препарат, в якому доза сухого туберкуліну значно перевищувала припустиму
Фото: УНІАН
У Примор'ї РФ більш як 30 школярів захворіли після проб Манту, передає Газета.Ру з посиланням на «Інтерфакс» з посиланням на представників Генпрокуратури.
Лікар-педіатр районної лікарні постане перед судом за звинуваченням у недбалості.
«Прокуратура Яковлівського району Приморського краю затвердила обвинувальний висновок по кримінальній справі стосовно лікаря-педіатра крайової державної бюджетної установи охорони здоров'я «Яковлевська центральна районна лікарня» Євгенії Бобової», - йдеться в повідомленні.
За версією слідства, учням ввели препарат, в якому доза сухого туберкуліну значно перевищувала припустиму.
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