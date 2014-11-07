В Росії більш як 30 школярів захворіли після проб Манту

У Примор'ї РФ більш як 30 школярів захворіли після проб Манту, передає Газета.Ру з посиланням на «Інтерфакс» з посиланням на представників Генпрокуратури.

Лікар-педіатр районної лікарні постане перед судом за звинуваченням у недбалості.

«Прокуратура Яковлівського району Приморського краю затвердила обвинувальний висновок по кримінальній справі стосовно лікаря-педіатра крайової державної бюджетної установи охорони здоров'я «Яковлевська центральна районна лікарня» Євгенії Бобової», - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, учням ввели препарат, в якому доза сухого туберкуліну значно перевищувала припустиму.