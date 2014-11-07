Жирна їжа шкідлива для вагітних

Останнім часом набирає популярність жирова дієта: мінімум вуглеводів, зате багато натуральних жирів. Нові дослідження показують, що її не варто дотримуватися вагітним і матерям-годовальницям: діти таких матерів швидко набирають вагу, мають знижену толерантність до глюкози та мають відхилення у поведінці, пише Здоров'я.

Келлі Тамаширо з університету Джонса Хопкінса кілька місяців спостерігала за 24 самицями щурів. Всі вони спочатку були вагітні, при цьому половина з них отримувала стандартний корм, а в іншої половини був раціон з високим вмістом жиру, приблизно таким же, як в їжі типового американця. Після пологів самок деякий час продовжували годувати так само, як і під час вагітності.

Коли щурята народилися і стали харчуватися "дорослою їжею", виявилося, що дитинчата щурів, що сиділи на жировій дієті, більше важили, більше їли й частіше воліли жирну їжу, ніж їх "стандартні" побратими. Вони мали знижену толерантність до глюкози. Але це ще не все. Поведінкові тести показали, що діти матерів, які зловживали жирною їжею, були менш активні і гірше розпізнавали навколишні об'єкти. У самців цієї групи була порушена експресія генів в гіпокампі і в дитинстві, і в зрілому віці.