Оптимісти менш схильні до ризику розвитку серцево-судинних захворювань - дослідження

13:15, 02 квітня 2018
Зарубіжні новини
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Для наукової роботи були використані дані про 4,9 тисячі жителів США латиноамериканського походження. На думку вчених, ця група найбільш вразлива, тому що не всі знають англійську, а знайти іспаномовного лікаря буває нелегко, повідомляє BMJ Open.

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Всі вони були розділені на групи в залежності від індексу маси тіла, рухливості, рівня глюкози в плазмі, кров'яного тиску.

Рівень оптимізму у добровольців вимірювався за допомогою спеціального тесту. З'ясувалося, що оптимістичні люди значно рідше скаржаться на серце. Ті, хто часто перебуває в гарному настрої, мають більш здорове серце.

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Теги: #серцево-судинні захворювання#профілактика хвороб