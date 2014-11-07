Краків передав медичну допомогу для українців

Дві каретки швидкої допомоги із медичними препаратами сьогодні виїхали з Кракова в Україну, де ця допомога буде доставлена до лікарень у Львові, Луцьку, Івано-Франківську та Харкові.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Малопольського воєводства, котре у вересні цього року виділило майже 50 тисяч євро на допомогу для українців.

"З лютого органи місцевої влади Малопольського воєводства підтримує тих, хто постраждав у конфлікті за східним кордоном нашої держави", - відзначив віце-глава місцевого парламенту Войчех Козак, якого цитує прес-служба.

Він сказав, що місцева влада організовували збір коштів на закупівлю необхідних речей для українців, котрі вже передавалися в Україну та організувала транспорт та лікування одного громадянина України у Польщі.

У відправленому сьогодні вантажі є медичне обладнання та ліки, серед яких знеболювальні препарати та антибіотики.

Джерело: malopolskie.pl

Як повідомляв УНІАН, органи місцевої влади, благодійні та неурядові організації у Польщі раніше у цьому році неодноразово організовували різні акції зі збору необхідних для українців речей, медикаментів та коштів.