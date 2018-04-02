Чим небезпечна жирна їжа: коментарі учених

Еритроцити надзвичайно чутливі до того, чим харчується людина.

Учені з медичного коледжу Джорджії виявили, що один молочний коктейль може перетворити еритроцити - гладкі і округлі за формою пластинки - в маленькі, «колючі» клітини, які становлять загрозу нашим кровоносних судинах, пише Nature.Читайте такожЧим корисні перепелині яйця: коментар дієтолога

Учені провели експеримент: одній групі людей запропонували випити незбираного молока, щедро присмачене збитими вершками і морозивом, а іншй - перекусити трьома порціями цукрових пластівців, також заправлених молоком, але тільки знежиреним.

Дослідники підкреслюють, що калорійність запропонованих частувань була приблизно однаковою, принципова різниця полягала в жирності. Подальший аналіз показав, що тільки в учасників першої групи драматично змінилися розмір і форма еритроцитів - вони обросли «шпильками». За словами вчених, такі метаморфози неминуче приведуть до утрудненого проходження крові по кровоносних судинах. Також виявилося, що у цих випробовуваних розвинулася імунна відповідь, схожий з реакцією на інфекцію.