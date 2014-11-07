Нюх у жінок розвинений набагато краще, ніж у чоловіків

Жінки і чоловіки по-різному сприймають і оцінюють запахи. Нюх пов'язаний з досвідом та емоціями. Не факт, що у жінок краще саме сприйняття запахів. Їх перевага, скоріше, обумовлена емоційною та когнітивною складовими нюху, пише meddaily.ru з посиланням на Hindustan Times.

Дослідники Федерального Університету Ріо-де-Жанейро розробили спеціальну техніку, ізотропний фракционатор. За допомогою неї можна виміряти число клітин в нюховій цибулині, ділянці мозку, що відповідає за нюх. Дослідники вивчали мозок померлих людей, 7 чоловіків та 11 жінок. Всі вони на момент смерті були старше 55 років. Люди не страждали від захворювань нервової системи і не працювали в галузях, пов'язаних з нюхом, таких як дегустація кави або професійне приготування їжі.

Обчисливши число клітин в нюхових цибулинах людей, група дослідників виявила: у жінок в середньому на 43% більше клітин в цій структурі мозку, ніж у чоловіків. При ретельному підрахунку нейронів різниця досягла 50%. Так, учені вважають: саме ці мозкові відмінності - причина того, що жінки краще розрізняють запахи за чоловіків.