Розроблено дихальний тест на аспергільоз легень

Летальний результат при аспергільозі становить від 25%. При цьому більшість діагностичних тестів вимагають проведення біопсії та інших інвазивних маніпуляцій.

Дослідники з Бостона перевірили нову тест-систему у хворих, що спостерігалися в Жіночому госпіталі (Women's Hospital in Boston) в Бостоні і в Онкологічному інституті Дана-Фарбера (Dana-Farber Cancer Institute). У дослідження було включено 64 пацієнти з підозрою на інвазивний аспергільоз. У подальшому у 34 з цих хворих аспергільоз був підтверджений або високоімовірний, у 10 визначено грибкове захворювання іншої природи, а у 20 причини пневмонії залишилися невідомі.

Для проведення аналізу необхідно було протягом 4 хвилин дихати в апарат для забору зразків. За повідомленням дослідників, процедура добре переносилася навіть хворими з дихальною недостатністю, яким була потрібна киснева підтримка.

Чутливість аналізу склала 94% (95% довірчий інтервал 81%-98%), а специфічність - 93% (95% довірчий інтервал 79%-98%). Правильний результат був отриманий у всіх п'яти хворих з підтвердженим культуральними методами аспергільозом і у 21 хворого, у кого цей діагноз був високоімовірний за позитивним аналізом на галактоманан.

Продовження роботи буде направлено на уточнення зв'язку кількості метаболітів у видихуваному повітрі та характеру ураження легень (розміру осередків, гострої або хронічної інфекції).

remedium.ru