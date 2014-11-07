В Індії з'явиться відомство з нагляду за якістю аювердичних ліків

17:24, 07 листопада 2014
Зарубіжні новини
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spa.merci

Уряд Індії має намір зайнятися просуванням на світовому ринку традиційних медичних практик, для чого буде організований новий орган з нагляду за якістю аюрведичних лікарських засобів, інформує Reuters.

Аюрведа є традиційною системою індійської медицини, яка широко розповсюджена у сільських регіонах країни і надзвичайно популярної в західних країнах.

Незважаючи на індійське походження практики, на міжнародному ринку аюрведичних товарів провідну роль відіграє Китай, а не Індія, зазначив міністр охорони здоров'я Харш Вардхан (Harsh Vardhan). При цьому, підкреслив він, представлені на ринку товари не відповідають стандартам якості, прийнятим у світі.

Згідно з новим планом, уряд надасть виробникам засобів традиційної індійської медицини фінансову допомогу для поліпшення якості продукції. Також жителі країни отримають безкоштовний доступ до деяких традиційних медикаментів.

Ремедіум

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