Конгрес США планує виділити понад $6 млрд на боротьбу з Еболою

Згідно з документами, представленими в конгресі, $ 4,5 з цієї суми планується направити в фонди негайного реагування, а ще $ 1,5 млрд - на непередбачені витрати, повідомляє агентство Reuters.

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У своєму зверненні Обама підкреслив, що його головним пріоритетом є захист здоров'я та безпеаи американців, а в довгостроковій перспективі кращим способом зупинити лихоманку він бачить боротьбу з вірусом "біля його витоків в Африці". Конгрес прийняв запит на розгляд.

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За офіційними даними, від лихоманки Ебола загинули вже більш 5.000 чоловік, серед них дев'ятеро дітей, які проходили лікування в США.

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