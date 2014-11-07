Білок у буряках і гемоглобін у крові схожі на 50% - вчені

Шведські вчені з'ясували - білок, що міститься в цукровому буряку, може бути використаний в якості замінника крові, повідомляє РИА Новости з посиланням на BBC News.

Відомо, що гемоглобін являє собою білок, який утримує кисень у крові. Дослідники з'ясували, що хімічний склад гемоглобіна людини і склад білка у цукрових буряках дуже схожі.

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Зараз вчені намагаються перевірити, чи зможуть вони змінити рослинний білок таким чином, щоб він зміг функціонувати в тканинах людини.

За словами дослідників, це займе близько трьох років. Один з експертів заявив, що це буде "цікаво", але займе багато часу.

Переливання крові зможе допомогти багатьом людям у надзвичайних ситуаціях, а також тим, хто потребує тривалих процедурах при таких хворобах, як рак.

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Вчені з Університету Лунда з'ясували, що гемоглобін відіграє важливу роль у розвитку рослини. За їхніми словами, гемоглобін у цукрових буряках має 50-60% схожість з людською кров'ю.

"Зараз існує величезна нестача крові для переливання. Ми повинні знайти альтернативу", - розповів один з експертів.