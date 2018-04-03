Чим небезпечне вживання червоного м'яса - результати нового дослідження

Зменшення вживання червоного м'яса значно знижує ризик розвитку раку товстої кишки у жінок.

Вчені Лідського університету у Великобританії виявили нову небезпеку вживання червоного м'яса.

Дослідження довело, що зменшення вживання червоного м'яса значно знижує ризик розвитку раку товстої кишки у жінок, пише MedicalXpress.

В аналізі були використані дані довготривалого когортного дослідження за участі 32 147 жінок з Англії, Уельсу та Шотландії. Вони пройшли обстеження в 1995-1998 роках, за їхнім станом здоров'я слідкували, в середньому, близько 17 років. Учасниці повідомляли про свої харчові звички, крім, того були зареєстровані 462 випадки колоректального раку, включаючи 119 випадків раку нижніх відділів товстої кишки.

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Люди, які регулярно вживають червоне м'ясо, значно частіше захворювали на рак дистальної ділянки товстої кишки або низхідної ободової кишки, де містяться калові маси.

Очікується, що до 2030 року буде зареєстровано понад 20 мільйонів нових випадків колоректального раку по всьому світу. 20 відсотків усіх пухлин можна уникнути, дотримуючись вегетаріанської дієти.