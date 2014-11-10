Учені визначили, коли у людини зникає задоволення життям
Відчуття задоволення життям стрімко занепадає з настанням середнього віку - але лише в країнах заможного Заходу, стверджують експерти
Автори дослідження, опублікованого в медичному виданні The Lancet, на основі проведених у різних країнах опитувань виявили, що рівні задоволення життя проходять прогнозовану криву залежно від того, де люди живуть.
У країнах на зразок США чи Британії ця крива нагадує підкову, а найнижчий рівень задоволення життям настає десь посередині.
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В країнах Африки рівень задоволення життям залишався низьким незалежно від віку, а в країнах Східної Європи, пострадянського простору і Латинської Америки він із віком падав.
Причини цих тенденцій складні і численні, однак, за словами професора Ендрю Стептоу з Університетського коледжу Лондона, вони мають кілька логічних пояснень і з них можна зробити важливі висновки.
Дослідження, яке очолював професор Стептоу, є одним із цілої низки статей про здоров'я і старіння у виданні.
Проект попереджає про дедалі більший тягар хронічних хвороб і погіршеного самопочуття, від якого потерпають люди старшого віку в світі.
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Дослідники проаналізували базу даних, зібраних протягом чотирьох років на основі всесвітніх опитувань інституту Ґеллапа, що були проведені в понад 160 країнах світу й охопили понад 98% світового населення.
Окрім стану фізичного здоров'я і відчуття болю, вони брали до уваги такі міри благополуччя:
оціночні - наскільки люди задоволені власним життям
гедоністичні - почуття чи стани на зразок щастя, смутку чи злості
евдемонічні - судження про сенс і мету життя
У країнах Заходу почуття задоволення життям досягало найнижчої точки у віці між 45 і 54, після чого знову зростало.
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Один із співавторів звіту Ангус Дітон з Принстонського університету в США каже, що це можна пояснити економічними чинниками.
"Це період, коли зазвичай досягають піку зарплати, це найкращий час працювати і заробляти, навіть за рахунок гарного самопочуття, щоби збільшити заможність і добробут пізніше", - каже науковець.
Таким чином можна пояснити, чому літні люди почуваються щасливішими, незважаючи на проблеми зі здоров'ям.
У країнах з перехідними економіками на зразок пострадянських держав рівень задоволення життям з віком стабільно падає і загалом є нижчим, ніж на Заході.
Це, знову ж таки, можна пояснити економічними чинниками, кажуть дослідники. Старші люди в цих країнах втратили систему, яка, попри всю свою недосконалість, давала їхньому життю відчуття сенсу, а також пенсії і охорону здоров'я.
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Жителі країн Африки - особливо в районі Сахари - потерпають від низького задоволення життям незалежно від віку.
Професор Стептоу каже, що хоча гроші і забезпеченість не можна прирівнювати до щастя, однак економічний прогрес сприяє доброму самопочуттю.
"Схоже, що почуття добробуту іде в світі поруч із економічною заможністю", - сказав професор.