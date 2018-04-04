Макаронні вироби не сприяють збільшенню маси тіла - дослідження

Всупереч сумнівам, макаронні вироби можуть вважатися частиною здорової дієти.

Макаронні вироби не сприяють збільшенню маси тіла.

Такого висновку дійшли дослідники з лікарні Св. Михайла в Торонто, які провели систематичний огляд 30 досліджень, в рамках яких в цілому близько 2,5 тисячі випробовуваних вживали пасту замість інших вуглеводів, пише BMJ.

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Така дієта була обумовлена ​​низьким глікемічним індексом цього продукту. Раніше було показано, що, в порівнянні з іншими «очищеними» вуглеводами, макарони викликають найменше підвищення рівня цукру в крові. В середньому, випробовувані споживали близько 3 порцій пасти на тиждень замість інших вуглеводів. Результати мета-аналізу переконливо продемонстрували, що макаронні вироби не сприяють збільшенню маси тіла або жирових відкладень. Навпаки, багато учасників навіть трохи втратили у вазі.

«Всупереч сумнівам, макаронні вироби можуть вважатися частиною здорової дієти», - переконані автори дослідження. Разом з тим, вони підкреслюють, що така дієта є ефективною і корисною для здоров'я тільки за умови, що і інші вуглеводи в раціоні людини будуть підібрані з урахуванням низького глікемічного індексу.