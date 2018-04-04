Люди з аутистичними розладами мають високий рівень логічного мислення

Дітям і дорослим з аутизмом прописують надмірну кількість психотропних препаратів, їх поміщають в психлікарні.

За оцінками ВООЗ, зі 160 дітей - одна дитина страждає на аутизм, причому розлади аутистичного спектру, зазвичай, зберігаються в підлітковому і дорослому віці.

Незалежні експерти ООН не раз закликали відмовитися від спроб лікувати аутизм сумнівними методами. «Подібні методи, які найчастіше представляють як заходи захисту або лікування, порушують основні права цих людей, ображають їх гідність і йдуть врозріз з результатами наукових досліджень", - вважають експерти сфери прав людини.

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Дітям і дорослим з аутизмом прописують надмірну кількість психотропних препаратів, їх поміщають в психлікарні або інші держустанови, їх приборкують фізично або за допомогою хімічних препаратів або шокової терапії. Все це може завдати серйозної шкоди їх здоров'ю.

За даними ООН, 80 відсотків людей з аутизмом ніде не працюють. А між тим, люди з розладами аутистичного спектру часто мають високий рівень логічного мислення і прекрасно проявляють себе в роботі, що вимагає особливої ​​ретельності і уваги до деталей.