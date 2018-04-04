Торік було виявлено 221 новий випадок інфекцій, викликаний бактеріями, стійкими до всіх або більшості антибіотиків.

У США стурбовані поширенням суперінфекцій.

Згідно з доповіддю фахівців з Центрів з контролю і профілактиці захворювань (CDC), в США в минулому році було виявлено 221 новий випадок інфекцій, викликаний бактеріями, стійкими до всіх або більшості антибіотиків, повідомляє Vital Signs.

Як повідомляється в доповіді, в медичних установах, де були знайдені антібіотікрезістентние мікроби, принаймні, один з 10 людей, які не мали симптомів захворювання, виявився носієм, як мінімум, однієї суперінфекції.

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Ці мікроби мали гени несприйнятливості до лікарських препаратів, які можуть бути передані іншим бактеріям. Таким чином, здорові люди можуть виявитися прихованими переносниками смертельно небезпечних захворювань.

У документі рекомендується співробітникам медичних установ проводити швидкий аналіз мікроорганізмів, у яких підозрюють стійкість до антибіотиків. Крім того, пишуть фахівці CDC, необхідно виявляти тих, хто може стати переносником суперинфекции, і відслідковувати пацієнтів, які були переведені в інші лікарні.