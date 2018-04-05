Дієтологи розповіли, чим корисний шоколад

Какао - джерело мінералів і інших необхідних для організму речовин.

Дієтолог Роб Хобсон впевнений: в звичайному шоколаді приховано універсальний засіб, що дарує довголіття. Какао здатне стабілізувати вироблення дофаміну. Ця сполука також відома, як гормон задоволення. У цілому ефект какао можна порівняти з самими просунутими вітамінними комплексами, пише Daily Mail. ..

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Какао - джерело мінералів та інших необхідних для організму речовин, включаючи магній, який допомагає зберігати здоров'я кісток і сприяє м'язовому розслабленню. Також шоколад з високим вмістом какао може стати непоганим джерелом заліза, а воно пов'язане з виробленням еритроцитів.

У свою чергу, цинк, який є важливим компонентом какао, сприяє оновленню клітин. Ще шоколад може підвищувати рівень фенілетіламіна. Це хімічна речовина - початкова з'єднання для деяких природних нейромедіаторів. При оптимальної концентрації фенілетіламіна довше зберігається молодість мозку, когнітивні здібності людини.