Дієтологи розповіли, чим корисний шоколад

09:35, 05 квітня 2018
Зарубіжні новини
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pixabay.com

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Какао - джерело мінералів та інших необхідних для організму речовин, включаючи магній, який допомагає зберігати здоров'я кісток і сприяє м'язовому розслабленню. Також шоколад з високим вмістом какао може стати непоганим джерелом заліза, а воно пов'язане з виробленням еритроцитів.

У свою чергу, цинк, який є важливим компонентом какао, сприяє оновленню клітин. Ще шоколад може підвищувати рівень фенілетіламіна. Це хімічна речовина - початкова з'єднання для деяких природних нейромедіаторів. При оптимальної концентрації фенілетіламіна довше зберігається молодість мозку, когнітивні здібності людини.

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Теги: #какао#користь шоколаду