Результати дослідження допоможуть розробити препарати, які сприяють прискореному загоєнню печінки, захистять її від раку і подовжать роботу органу при старінні.

Ученим вдалося розробити новий метод, що дозволяє відновити печінку.

Науковці Школи медицини Стенфордського університету з'ясували, що помірне збільшення активності ферменту теломерази у клітинах печінки сприяє регенерації органу. Таким чином, можна розробити препарати для боротьби з цирозом та старінням клітин печінки, пише EurekAlert!.

Теломераза - білковий комплекс, який перешкоджає надмірному скороченню довжини теломер - кінцевих ділянок хромосом, які коротшають при діленні клітини. Оскільки в ДНК теломер не закодовані амінокислотні послідовності білків, ці ділянки виконують захисну функцію, запобігаючи пошкодженню генів. Укорочення теломер є однією з причин старіння клітин.

Показано, що мутації, які блокують активність теломерази, викликають цироз у гризунів і людей. Водночас час надмірна активність ферменту спостерігається в злоякісних клітинах раку печінки.

Дослідники виявили, що у мишей 3-5 відсотків всіх клітин печінки (гепатоцитів) виробляють високу кількість теломерази, але при цьому в них менш активні гени, що беруть участь в звичайному метаболізмі. Ці клітини рівномірно розподілені по печінці, і при пошкодженні органу, вони починають розмножуватися, утворюючи нову тканину.

Учені сподіваються, що результати дослідження допоможуть розробити препарати, які сприяють прискореному загоєнню печінки, захищають її від раку і продовжують справне функціонування органу при старінні.