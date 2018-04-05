Планується об'єднати в цифровій базі даних медичну інформацію всіх 8,5 млн жителів Ізраїлю.

Ізраїль може продати медичну інформацію про пацієнтів .

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Уряд Ізраїлю має намір у рамках проекту цифрової охорони здоров'я зібрати медичні дані 110 тис. добровольців протягом 5 років. Згодом продаж доступу до цієї інформації буде приносити країні мільярди доларів щорічно, пише Reuters.

Раніше стало відомо, що на проект зі збору медичної інформації Ізраїль направить близько 1 млрд шекелів (290 млн доларів), програма стартує в 4 кварталі цього року. Згодом планується об'єднати в цифровій базі даних медичну інформацію всіх 8,5 млн жителів Ізраїлю.