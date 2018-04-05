Дієтологи розповіли про корисні властивості куркуми
17:55, 05 квітня 2018Зарубіжні новини
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Для профілактики мігреню слід вживати три чайні ложки куркуми в день.
Для профилактики мігреню слід вживати три чайні ложки куркуми на день / pixabay.com
Учені розповіли про корисні властивості куркуми.
За словами експертів, куркума (приправа, популярна в азіатській кухні) може полегшити головний біль: активний інгредієнт куркуми, куркумін, має антиоксидантні та протизапальні властивості, повідомляє The Deccan Chronicle.
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Дослідження, проведене іранськими вченими, виявило, що жирні кислоти омега-3 в поєднанні з куркуміном пригнічують вироблення фактора некрозу пухлини (ФНП), що викликає запалення нервової тканини і біль. Завдяки цьому частота нападів мігреню у учасників дослідження зменшилася.
Дієтологи радять для профілактики мігреню вживати три чайні ложки куркуми в день.
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