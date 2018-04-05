Дієтологи розповіли про корисні властивості куркуми

Для профілактики мігреню слід вживати три чайні ложки куркуми в день.

Учені розповіли про корисні властивості куркуми.

За словами експертів, куркума (приправа, популярна в азіатській кухні) може полегшити головний біль: активний інгредієнт куркуми, куркумін, має антиоксидантні та протизапальні властивості, повідомляє The Deccan Chronicle.

Читайте такожДієтологи розповіли, чим корисний шоколад

Дослідження, проведене іранськими вченими, виявило, що жирні кислоти омега-3 в поєднанні з куркуміном пригнічують вироблення фактора некрозу пухлини (ФНП), що викликає запалення нервової тканини і біль. Завдяки цьому частота нападів мігреню у учасників дослідження зменшилася.

Дієтологи радять для профілактики мігреню вживати три чайні ложки куркуми в день.