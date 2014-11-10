Відпочинок в тропічній країні може погіршити здоров'я деяких жінок

Спека не сприяє загостренню запальних гінекологічних захворювань, навіть навпаки, при хронічних запаленнях жіночої статевої сфери, спаєчних процесах рекомендовано санаторно-курортне лікування з прийняттям сонячних ванн. Але завжди є винятки, - розповідає акушер-гінеколог Олена Бунтова, повідомляє meddaily.ru.

Варто пам'ятати, що теплові та зігріваючі процедури категорично протипоказані при доброякісних гінекологічних захворюваннях - міомах, кістах різної етіології, ендометріозі.

Це стосується сонячних ванн і пляжного відпочинку під прямими ультрафіолетовими променями, відвідування солярію, прогріваючих фізіотерапевтичних процедур на ділянку попереку, походів в російську лазню з традиційним відвідуванням парної та різних інших зігріваючих процедур.

Варто не забувати, що в спеку легко переохолодитися у водоймі або під кондиціонером. Різкий перепад температур може спровокувати загострення будь-якого хронічного запального захворювання, в тому числі, і захворювання жіночої статевої системи.