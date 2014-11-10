Вживання кави знижує ймовірність зачаття дитини

У дослідженні вчених з Массачусетського госпіталю взяли участь 105 чоловіків, чиї супутниці життя робили спроби зачати дитину за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Середній вік учасників становив 37 років. Вони заповнили анкети, які містили широкий спектр питань на тему харчування, споживання алкоголю і кофеїну, пише lenta-ua.net.

Жоден з чоловіків не був сильно питущим. Учасники зрідка вживали алкоголь в компаніях і пили менше трьох одиниць в день. Національна служба охорони здоров'я Великобританії рекомендує чоловікам вживати не більше чотирьох одиниць алкоголю в день, що еквівалентно приблизно двом пинтам пива.

Дослідникам не вдалося виявити зв'язку між кількістю споживаного алкоголю або кофеїну і якістю сперми у чоловіків.

Тим не менш, у добровольців, які вживали найбільшу кількість пива, шанси стати батьком за допомогою ЕКЗ були на 57% вище. Всього в 28% випадків партнеркам чоловіків, які вживали найменшу кількість пива, вдавалася зачати дитину через ЕКЗ.

Тим часом, вживання кави, навпаки, знижувало ймовірність зачаття. Чашка кави, приготованої в кавоварці, як правило, містить близько 140 міліграмів кофеїну. Спроба зачати дитину виявилася вдалою для 52% чоловіків, які вживали мало кофеїну, у порівнянні з 19% тих, хто пив багато напоїв з кофеїном.

Незрозуміло, чому пиво і кофеїн подібним чином впливають на рівень народжуваності. Ймовірно, алкоголь в помірних кількостях може принести користь парі, яка намагається зачати дитину, тому що він знижує рівень стресу.