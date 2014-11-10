Головний принцип класичної генетики може бути хибним - дослідження

Італійські вчені поставили під сумнів кілька основних принципів класичної генетики, в тому числі тимчасову шкалу, необхідну для передачі генетичної інформації: замість сотень тисяч років, як вважалося раніше, цей процес може відбуватися фактично «в реальному часі».

В класичній генетиці закони Менделя визначають, що наслідування генетичних ознак передається від одного покоління до іншого лише в результаті статевого розмноження. Інформація передається через статеві клітини одного виду (яйцеклітини та сперматозоїди) і ніколи - через соматичні (тілесні) клітини. Генетичні зміни, у відповідності з цими законами, можуть тривати кілька поколінь, щоб врешті проявитися.

Тепер вченими виявлено новий механізм передачі генетичної інформації через соматичні клітини. Це скасовує так званий «бар'єр Вейсмана», згідно з яким, спадкова інформація може передаватися тільки від генів до клітин тіла, але не навпаки.

Наслідки можуть бути досить різноманітні, адже наші соматичні клітини, які страждають від харчування, навколишнього середовища і способу життя, можуть впливати на долі наших нащадків в далекому майбутньому.

popmech.ru