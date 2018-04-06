Позитивний ефект супроводжувався зниженням частоти таких вікових захворювань, як рак і діабет, а також збереженням фізичної активності і когнітивних здібностей.

Нове дослідження підтвердило користь голодування.

Вчені Національного центру наукових досліджень у Франції показали, що зменшення кількості калорій в щоденному раціоні продовжує життя. До такого висновку дослідники прийшли на основі результатів експерименту за участю лемурів, пише EurekAlert!.

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В ході довготривалого дослідження фахівці оцінювали виживаність мишачих лемурів (Microcebus), калорійність корму яких була скорочена на 30 відсотків. Експеримент тривав протягом 10 років. Дослідну групу, де тварини сиділи на дієті, порівнювали з контрольною групою, в якій лемури харчувалися звичайним кормом.

Виявилося, що у перших тривалість життя збільшилася на 50 відсотків. Третина тварин, обмежених в споживанні калорій, була все ще жива, коли останній лемур з другої групи помер у віці 11,3 року. В середньому, примати контрольної групи доживали до 6,4 року, а дослідної - до 9,6 року.

Позитивний ефект супроводжувався зниженням частоти таких вікових захворювань, як рак і діабет, а також збереженням фізичної активності і когнітивних здібностей. Організм старих лемурів в першій групі по своїй морфології нагадував такий у молодих тварин, крім цього, значно сповільнилася атрофія білої речовини (відростки нервових клітин) і зменшилася втрата сірої речовини (тіла нейронів) в мозку.