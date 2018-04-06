Мозок можна регенерувати навіть у старості - дослідження

Процес нейрогенеза не зупиняється й у літньому віці, отже його можна посилити.

Мозок можна регенерувати навіть у старості.

Учені з Колумбійського університету і Психіатричного інституту Нью-Йорка вперше виявили, що здорові люди похилого віку можуть генерувати стільки ж нових клітин мозку, що і молоді люди, пише Medical Express.

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Неврологи довгий час сперечалися щодо того, чи може дорослий мозок формувати нові нейрони. Деякі фахівці вважають, що мозок занадто жорстко організованийі йому це не під силу.

Маура Болдріні, невролог з Колумбійського університету, впевнена, що мозок літніх людей здатний залишатися активним. Було доведено, що він може виробляти тисячі нових нейронів у гіпокампі з клітин-попередників подібно молодому мозку. Щоправда, це стосується не всіх літніх людей, що, ймовірно, обумовлено проблемами з утворенням нових судин.

Експерти посмертно досліджували гіпокамп 28 чоловік 14-79 років, які не мали за життя особливих проблем зі здоров'ям. Виявилося, навіть мозок найдоросліших людей виробляв за життя нові клітини. Вчені знайшли клітини-попередники нейронів і тисячі незрілих нейронів. У літніх людей формується менше кровоносних судин в структурах мозку і в принципі менше клітин-попередників, здатних ставати повноцінними нейронами. Але це не означає, що процес нейрогенеза зупинений, значить його можна посилити.